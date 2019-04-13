Перестрелка произошла рядом с посольством Украины в Лондоне

Лондон, 13 апреля. В Лондоне в районе Кенсингтон, где расположены посольства нескольких стран, произошла стрельба. По словам очевидцев, полицейские задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины в Великобритании.

Здание украинской дипломатической миссии в настоящее время оцеплено, пишет The Telegraph. В районе Кенсингтон, кроме украинского, находятся также посольства Греции и Камеруна.

10 or more gun shot in Hollandpark street and the street is blocked. pic.twitter.com/oPNcQMt8yR — Hiroaki Katayama (@KatayamaHiroaki) April 13, 2019

По некоторым данным, некий злоумышленник открыл огонь в направлении здания украинского посольства.