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Перестрелка произошла рядом с посольством Украины в Лондоне

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Перестрелка произошла рядом с посольством Украины в Лондоне

Лондон, 13 апреля. В Лондоне в районе Кенсингтон, где расположены посольства нескольких стран, произошла стрельба. По словам очевидцев, полицейские задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины в Великобритании.

Здание украинской дипломатической миссии в настоящее время оцеплено, пишет The Telegraph. В районе Кенсингтон, кроме украинского, находятся также посольства Греции и Камеруна.

По некоторым данным, некий злоумышленник открыл огонь в направлении здания украинского посольства.

Автор: Федор Веснин
Источник: The Telegraph
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