В Судане отменили режим ЧП и комендантский час

Хартум, 13 апреля. Глава Военного совета Судана Абдул Фаттах аль-Бурхан объявил, что комендантский час и режим ЧП, которые ранее ввели в стране, отменены. В субботу представители сил декларации свободы и независимости провели пресс-конференцию в Хартуме.

Трансляцию мероприятия вел канал Sudan24. Аль-Бурхан заявил, что в стране объявляется режим полного прекращения огня, а все осужденные по закону о ЧП будут освобождены. Глава Военного совета также объявил, что переходный период в Судане продлится два года. Аль-Бурхан призвал суданцев оказывать силовикам посильную помощь в восстановлении привычного уклада жизни в стране. Он также пообещал, что лица, причастные к экономическим преступлениям, будут наказаны, как и военные преступники.

Кроме того, Аль-Бурхан объявил свободу партийного строительства. Глава Военного совета заверил, что через два года власть в стране будет передана гражданскому правительству.

Особо Аль-Бурхан отметил, что Судан выступает против иностранного влияния на внутренние дела страны. Военный совет не собирается выдавать другим странам высокопоставленных чиновников администрации отстраненного президента Омара аль-Башира.

Напомним, режим чрезвычайного положения ввели в Судане в четверг, 11 апреля, предполагалось, что он будет действовать три месяца. В тот же день было объявлено об отстранении от власти президента африканского государства Омара аль-Башира.

Федеральное агентство новостей подробно освещало события, предшествовавшие государственному перевороту, а также рассказывало, как живет Хартум после отстранения Омара аль-Башира.