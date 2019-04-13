Глава РУСАДА рассказал о возбуждении дела о хищении средств

Москва, 13 апреля. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил опубликованные в Интернете сообщения о возможных хищениях в организации прошлым руководством.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что новое руководство РУСАДА обнаружило финансовые нарушения в деятельности своих предшественников на сумму более миллиарда рублей.

Генеральный директор РУСАДА сообщил, что к расследованию привлекли независимых специалистов. В ходе расследования были выявлены факты, которые в дальнейшем представили наблюдательному совету организации, сообщил он.

«Материалы были переданы в органы прокуратуры и МВД, на их основании была проведена проверка и возбуждено уголовное дело», — отметил Ганус.

По информации телеканала «360», генеральный директор РУСАДА не озвучил сумму ущерба.

Как выяснилось, раньше организация закупала оборудование для сбора биоматериала по ценам на 40-50% выше рыночной. Документы подписывал бывший исполнительный директор организации Никита Камаев, который умер три года назад.

Напомним, Ганус возглавляет РУСАДА с августа 2017 года.