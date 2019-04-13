Соседи дома, уничтоженного в ходе КТО в Тюмени, рассказали, кто в нем жил. ФАН-ТВ

Дом №118 на Амурской улице в Тюмени, где накануне вечером силовики засекли группу террористов, никогда не привлекал внимания соседей. Предыдущие хозяева продали дом давно, около десяти лет назад. Продали двум выходцам, судя по всему, с Кавказа — отцу и сыну. Отец умер некоторое время назад.



Район, по словам соседей, у них очень тихий, хотя живет много мигрантов. Тем не менее замечали здесь и подозрительных личностей.

«Бывало, что тут какая-то машина останавливалась, тут «закладки» делали. А два дня назад отец видел, как здесь какие-то незнакомые люди ходили», — говорит жительница Тюмени Марина.

Но эти явления не вызывали беспокойства.

«Всегда тишина была, ничего подозрительного мы не замечали. Мы никогда бы не подумали, что тут такое может произойти», — рассказывает Марина.

Второй сосед нехорошего дома уточняет, что отца одинокого жильца звали Русланом.

« У него был папа еще, Руслан. Он помер, он [сын] остался один», — говорит Петр.

Чем занимается семья, соседи были не в курсе, так как близко с жильцами не общались. В последнее время молодой человек, которого, со слов одного из соседей, живущих в домах через дорогу, звали Тимур, стал более экономным.

«Раньше у него были хорошие машины, а сейчас на «Матизе» на каком-то ездил», — уточняет Петр.

Мужчина также утверждает, что район тихий и соседи никогда не доставляли беспокойства.

Прим.: имена соседей изменены по их просьбе.