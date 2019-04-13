Глава МИД РФ заявил о попытках США ограничить сотрудничество развивающихся стран с Москвой

Москва, 13 апреля. Руководство Соединенных Штатов пытается ограничить взаимодействие развивающихся стран по всему миру с Россией и Китаем, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российского дипломатического ведомства, выступая на 27-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, рассказал о новом изобретении Вашингтона. Речь идет о так называемой «концепции обеспечения истинного суверенитета», которую используют для прикрытия нажима на развивающиеся страны в самых разных регионах мира.

«Одновременно добиваются ограничения сотрудничества этих стран и с Россией, и с Китаем, и с другими независимыми центрами силы», — добавил Лавров.

При этом дипломат отметил, что Москва и Пекин вместе противостоят в Совете безопасности ООН попыткам обойти нормы международного права. По его словам, российско-китайское взаимодействие проявлялось, когда в Совбезе рассматривали сирийский вопрос и ситуацию в Венесуэле.

«Это проявлялось в Совете Безопасности ООН при рассмотрении сирийского сюжета, когда были внесены односторонние неправомерные резолюции, это проявилось и недавно, когда наши страны наложили двойное вето на американский проект резолюции по Венесуэле, который выходил за все мыслимые и немыслимые нормы международного права и элементарной дипломатической этики», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Российский министр также назвал хорошим примером совместной работы российско-китайскую дорожную карту урегулирования ситуации на Корейском полуострове.