Депутат ГД прокомментировал проект освобождения соцобъектов на Байкале от экоэкспертизы

Депутат нижней палаты парламента Михаил Щапов прокомментировал внесенный Минприроды РФ законопроект об отмене экоэкспертизы для объектов социального назначения на Байкальской природной территории (БПТ). Свою позицию он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Сам факт того, что министерство природных ресурсов и экологии РФ завершило работу над законопроектом и внесло его в Государственную думу, можно только приветствовать», — заявил Щапов.

Член фракции КПРФ также напомнил, что заняться разработкой документа поручил президент России Владимир Путин.

«Однако замечу, что сделать это было необходимо до 1 декабря 2017 года. То есть Минприроды опоздало на полтора года», — добавил Щапов.

Парламентарий также рассказал о том, насколько министерство учло замечания депутатов, озвученные при обсуждении инициативы в рамках заседаний межфракционной рабочей группы «Байкал».

В частности, исключены такие условия освобождения объектов от обязательной экспертизы, как финансирование строительства из бюджета и подключение к централизованной системе водоотведения.

«Мы сумели доказать Минприроды, что подключение к централизованной системе водоотведения практически невозможно выполнить на БПТ, поскольку большинство поселений на той территории не имеет канализации как таковой. А привязка соцобъектов к источникам финансирования вообще не имеет никакого отношения к охране природы и экологии», — рассказал Щапов.

Депутат также обратил внимание и на новые пункты законопроекта.

«Авторы расширили список исключений — госэкспертизу по-прежнему должны будут проходить объекты не только в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, но и в границах ООПТ регионального и местного значения на Байкальской природной территории. В свете планов развивать туризм в нацпарках и заказниках, мне кажется, это важное и справедливое уточнение», — отметил парламентарий.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам также добавил, что согласно внесенной редакции документа поправки предлагается внести лишь в Градостроительный кодекс и ФЗ «Об экологической экспертизе», в то время как ранее предусматривались изменения и в ФЗ «Об охране озера Байкал».

При этом депутат назвал неурегулированным главный вопрос. Так, Минприроды РФ продолжает настаивать, что список соответствующих объектов должен быть установлен отдельным постановлением правительства.

«Во-первых, вызывает вопросы туманная формулировка «объекты социального назначения» (в предыдущих вариантах были столь же неопределенные «объекты социальной инфраструктуры»). Список должен ее расшифровать, но тут есть «во-вторых»: перечень этих объектов не внесен вместе с законопроектом», — заявил Щапов.

По его словам, подход Минприроды РФ вызывает серьезные вопросы, а в законодательстве о Байкале и без того слишком многое регулируется подзаконными актами, которые профильное ведомство может изменить в любой момент.

«Сейчас нам предлагают голосовать за законопроект, из которого непонятно, на какие объекты он будет распространяться и каковы будут его последствия. При подготовке списка объектов Минприроды собирало предложения у трех прибайкальских регионов. Однако сведений о том, приняты в итоге эти предложения, а если приняты, то в какой части, ни у нас, ни у регионов нет», — отметил парламентарий.

Депутат также обратил внимание, что считает необходимым закрепить перечень объектов в самом документе.

«Исходя из этой позиции я и буду голосовать в первом чтении», — подытожил Щапов.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен правительственный законопроект, которым предусматривается отмена экологической экспертизы для объектов социального назначения на Байкальской природной территории за исключением тех, что находятся в Центральной экологической зоне и ООПТ.