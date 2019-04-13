Лавров объяснил, зачем США «топят» и «прижимают» другие страны

Москва, 13 апреля. США готовы «топить» и «прижимать» другие страны в попытке сохранить собственную «возвышенную исключительность», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России, Вашингтон не может смириться с реалиями XXI века.

«Это нежелание [принять новые реалии] несет большой деструктивный заряд. Совокупный вес их [США] влияния в мире все-таки снижается и, чтобы сохранить за собой собственную, как они сами говорят, «возвышенную исключительность», американцы намерены прижимать и топить другие страны», — отметил Лавров, участвуя в заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Глава МИД РФ подчеркнул, что США остаются могущественной державой. Отметим, в субботу Сергей Лавров назвал попыткой «блицкрига» действия США в Венесуэле. Дипломат уточнил, что провести молниеносную операцию по смене неугодной власти у Вашингтона не получилось, однако останавливаться США не намерены.

Отметим также, что, по данным опроса фонда «Общественное мнение», 25% россиян считают, что влияние США в мире растет, обратного мнения придерживаются 28% участников исследования. 37% россиян, отвечая на вопрос о личном отношении к США, выбрали вариант «плохо».

Опрос, который проводило Федеральное агентство новостей, показывает, что 48% россиян считают США наиболее опасным врагом России.