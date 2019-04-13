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Протесты «желтых жилетов» в Тулузе переросли в столкновение с полицией

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Протесты «желтых жилетов» в Тулузе переросли в столкновение с полицией

Тулуза, 13 апреля. Очередная акция протестов «желтых жилетов» в Тулузе переросла в столкновение демонстрантов с полицией. Сотрудники органов правопорядка применили слезоточивый газ против манифестантов.

Колонна демонстрантов вышла с площади Буленгрен в центре Тулузы. Демонстранты, большинство из которых скрывают свои лица под масками и шарфами, стали жечь дымовые шашки и файеры, бросать мусор и ломать ограждения. Менее чем через час протесты переросли в столкновения с полицией. Органы правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ против «желтых жилетов».

Напомним, протесты «желтых жилетов» во Франции проходят еженедельно с ноября прошлого года. Демонстранты требуют понизить цены на топливо и бензин, однако зачастую протесты перерастают в антиправительственные – демонстранты заявили, что не хотят видеть Эммануэля Макрона президентом Франции. . Французские власти не отказались от идеи повысить цены на топливо, однако приостановили ход реформы и заявили, что будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что меры правительства по предотвращению беспорядков в Париже оказались недостаточными. 

Ранее стало известно, что из-за продолжающихся протестов Макрон был вынужден отказаться от поездки на горные курорты в этом году для того, чтобы не злить «желтых жилетов» своим дорогостоящим отдыхом. 

Автор: Софья Куликова
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