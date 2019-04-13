Опубликован список главных ошибок туристов в походе

Москва, 13 апреля. Эксперты Travel and Leisure составили список главных ошибок, которые туристы совершают в походе и при подготовке к нему.

Для определения наиболее распространенных ошибок специалисты проанализировали более 100 сообщений от туристов, которые терялись в горах или лесах. По мнению авторов списка, их советы помогут людям получить быструю помощь в случае инцидента в путешествии.

Одним из главных пунктов перечня стал маршрут похода. Эксперты подчеркивают, что его ни в коем случае нельзя держать в тайне. Отправляясь в путь, следует проинформировать близких о своем плане. Следует максимально точно указать места остановок и время нахождения там. Это поможет упростить поиски человека, если он не вышел на связь.

В 65% случаев заблудившиеся туристы продолжали движение. По мнению специалистов, это только усложняет поиск пропавших. Они советуют сообщить о проблеме, описать место своей остановки и ожидать помощи. При этом уточняется, что, если поблизости есть поляна, желательно все же дойти до нее.

Попавший в беду человек должен привлечь к себе внимание поисковых служб, которые прочесывают местность. Для этого необходимо иметь при себе в походе яркую одежду, свисток и зеркало. Костер также может послужить отличным сигналом, однако разжигать его можно только в тех местах, где нет угрозы возникновения пожара.

Самоспасением придется заниматься человеку, который никого не проинформировал о своем путешествии. Эксперты советуют в таком случае продолжать движение: только там заблудившийся турист сможет найти населенный пункт или территорию, где есть сигнал сотовой связи.

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