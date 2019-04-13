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Взлет истребителей Су-27СМ сквозь ливень сняли на видео

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Взлет истребителей Су-27СМ сквозь ливень сняли на видео

Москва, 13 апреля. Министерство обороны России опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя.

В ведомстве отметили, что многоцелевые всепогодные истребители четвертого поколения Су-27СМ поднялись в воздух, несмотря на проливной дождь и плохую видимость. Самолеты сопроводили стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.

Пилоты истребителей получили координаты самолетов дальней авиации в воздухе, а также информацию об условных воздушных целях, которые приближаются к самолетам. Пилоты отработали сопровождение Ту-160 поочередно, а затем выполнили перехват условного противника.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что плановая боевая подготовка проходит на фоне учений НАТО «Морской щит – 2019» в Черном море. Как сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), Су-27СМ вылетели с оперативного аэродрома, который расположен в Крыму.

В субботу в Черном море завершились учения НАТО под командованием Румынии. В маневрах принимали участие 14 кораблей  Турции, Нидерландов, Канады и Болгарии. Ранее моряки Североатлантического альянса отработали отдельные элементы на учениях в Черном море совместно с Украиной и Грузией.

Черноморский флот России также провел учения в Черном море в ответ на «Морской щит – 2019». Российские морские пехотинцы отработали погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль «Азов», а также выход машин на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья.

Автор: Софья Куликова
Источник: Министерство обороны России
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