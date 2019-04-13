«Оренбург» сенсационно обыграл ЦСКА в Москве

Москва, 13 апреля. Московский ЦСКА потерпел сенсационное домашнее поражение в поединке 23-го тура чемпионата России по футболу. На своем поле подопечные Виктора Гончаренко уступили «Оренбургу» со счетом 2:3.

На результат матча оказало влияние удаление футболиста сборной России Марио Фернандеса, который умудрился получить две желтые карточки уже к 25-ой минуте встречи. Первый тайм завершился боевой ничьей 2:2, а во второй половине встречи победу гостям принес Джордже Деспотович.

ЦСКА после поражения остался третьим, однако подопечных Виктора Гончаренко теперь может обойти «Локомотив». «Оренбург» поднялся на шестое место, сократив отставание от «Спартака» до четырех баллов.

Отметим также, что в первой половине дня в субботу состоялись и другие матчи 23-го тура РПЛ: с одинаковым счетом 0:0 завершились поединки «Енисея» и «Уфы», а также «Арсенала» и «Урала».

В 19.30 в Грозном начнется встреча «Ахмата» и «Локомотива», еще три поединка тура состоятся в воскресенье. Наиболее ожидаемый матч пройдет в Ростове-на-Дону, где местный клуб будет принимать московский «Спартак».