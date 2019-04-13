Лавров надеется на возобновление диалога России и США

Москва, 13 апреля. Механизм деконфликтинга между Москвой и Вашингтоном в Сирии, который недавно возобновил свою работу, функционирует результативно, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Россия и Соединенные Штаты сотрудничают в тех сферах, которые отвечают интересам двух стран.

«После долгих напоминаний возобновился диалог по борьбе с терроризмом. Между военными результативно функционирует механизм деконфликтинга в Сирии», — отметил Лавров.

Помимо этого, Москва и Вашингтон контактируют по поводу политических аспектов урегулирования кризиса в Сирии. Стороны поддерживают контакты по Афганистану и Корейскому полуострову, а также осуществляют практическое сотрудничество в космосе, обратил внимание российский министр.

«Видим еще потенциал во взаимодействии с администрацией (президента США) Дональда Трампа и по такой актуальной проблеме, как защита христиан и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке», — добавил российский дипломат, выступая на 27-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Он выразил надежду, что в дальнейшем диалог России и Вашингтона будет развиваться «в сторону активизации».