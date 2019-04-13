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Япония выразила протест США после убийства, совершенного американским морпехом

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Япония выразила протест США после убийства, совершенного американским морпехом

Токио, 13 апреля. Япония направила протест США после инцидента на острове Окинава, где американский морпех застрелил местную жительницу. В субботу заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Акиба связался с послом США Уильямом Хагерти и выразил решительный протест в связи с убийством.

Япония потребовала от США оказать полное содействие в расследовании преступления. Хагерти заверил, что в корпусе морской пехоты США будет проведено внутреннее расследование, пишет Kyodo News.

Ранее японские СМИ сообщили, что в квартире на острове Окинава были найдены тела японской женщины и американского военного. Предположительно, они состояли в отношениях. Личность морского пехотинца не раскрывается, известно только, что ему был 31 год. Женщине, как сообщили в полиции Окинавы, было 40 лет.

Американские военные базы и объекты инфраструктуры существуют на территории Японии со времен окончания Второй мировой войны. Большинство военных объектов США расположены именно на острове Окинава. 

В декабре прошлого года пять американских морских пехотинцев погибли в результате крушения военного самолета у берегов Японии. Жители Окинавы, как и других островов, на которых расположены американские военные объекты, протестуют против соседства с военнослужащими США.

Япония выразила протест США после убийства, совершенного американским морпехом

Автор: Федор Веснин
Источник: KYODO NEWS
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