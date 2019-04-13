Ученые нашли место, вдохновившее Шекспира на «Ромео и Джульетту»

Лондон, 13 апреля. Заведующий театральным отделом лондонского Музея Виктории и Альберта Джеффри Марш нашел район города, в котором жил Уильям Шекспир во время создания трагедии «Ромео и Джульетта».

Марш нашел место, которое вдохновило Шекспира на написание «Ромео и Джульетты». Ранее предполагалось, что в период с 1597 по1598 год английский поэт жил в районе того места, где сейчас располагается железнодорожный вокзал Лондона. Однако историк утверждает, что нашел доказательства того, что драматург в этот момент жил в районе нынешнего дома №35 по переулку Грейт Сент-Хеленс.

«Место, где Шекспир жил в Лондоне, дает нам глубокое понимание источников его вдохновения в работе и жизни», — рассказал Марш.

Ученый объяснил, что после переезда из Стратфорда в Лондон Шекспир стал жить в одном из самых богатых районов города. Соседями поэта стали могущественные общественные деятели, зажиточные иностранные торговцы, ценители музыки и искусств. У этих людей были связи по всему миру, они ориентировались на передовые веяния общественной мысли, что повысило социальный статус и самого Шекспира. Марш обратил внимание, что в момент написания «Ромео и Джульетты» творческая карьера драматурга переживала стремительный рост, передает «Би-би-си».

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