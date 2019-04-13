Новосибирскую учительницу заподозрили в экстремизме после ссоры с матерью ученика

Новосибирск, 13 апреля. Учительницу из Новосибирской области Наталью Оганисян заподозрили в экстремизме после ссоры с матерью ученика, которая является гражданкой Узбекистана, сообщили СМИ.

Издание «НГС. Новости» сообщило, что между педагогом и матерью ученика произошел конфликт на собрании. По словам гражданки Узбекистана, учительница назвала ее «хамкой». После чего она обратилась с заявлением в прокуратуру.

Мировой суд вынес решение об административном нарушении, однако инцидентом заинтересовалась прокуратура Болотнинского района. Ведомство нашло среди показаний, в частности, свидетельство о том, что Оганисян позволила себе оскорбительные для жителей Средней Азии слова в адрес женщины и сказала, чтобы та «ехала домой».

Директор школы Антон Димитрюк — свидетель по делу — утверждает, что сотрудница учебного заведения не оскорбляла национальность гражданки Узбекистана. По его словам, педагог сказала «учи русский язык» и «хамка», сообщил телеканал «360».

Теперь учительнице может грозить до пяти лет лишения свободы. Кроме того, как сообщили СМИ, женщину включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга до решения суда и заблокировали все ее банковские счета.