Названы самые популярные города РФ для путешествий на поезде

Москва, 13 апреля. Специалисты портала OneTwoTrip определили наиболее популярные российские города для путешествий на поезде на майские праздники. Рейтинг возглавили Москва и Санкт-Петербург.

Тройку лидеров замкнула Казань. Как отметили аналитики, топ-3 железнодорожных направлений на майские праздники по сравнению с прошлым годом не изменился. При этом четвертое место в списке досталось Нижнему Новгороду, на пятом оказался Краснодар.

По данным специалистов, последний в прошлом году не смог попасть даже в двадцатку железнодорожных направлений, пользующихся спросом среди российских путешественников. В OneTwoTrip уточнили, что столица Кубани набрала популярность после того, как билеты на поезд туда стали дешевле на треть.

Также в топ-10 городов, куда туристы готовы отправиться на поезде, вошли Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, Адлер и Ярославль.

Ранее многопрофильный аналитический центр НАФИ выяснил, что россияне стали чаще отдавать предпочтение активному отдыху. По сравнению с прошлым годом в 2019 количество путешественников, отправляющихся в поход или кататься на лыжах и коньках, возросло на 7%. Также социологи зафиксировали рост популярности пляжного отдыха среди россиян.