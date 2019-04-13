Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Названы самые популярные города РФ для путешествий на поезде

641
0 Оставить комментарий

Названы самые популярные города РФ для путешествий на поезде

Москва, 13 апреля. Специалисты портала OneTwoTrip определили наиболее популярные российские города для путешествий на поезде на майские праздники. Рейтинг возглавили Москва и Санкт-Петербург.

Тройку лидеров замкнула Казань. Как отметили аналитики, топ-3 железнодорожных направлений на майские праздники по сравнению с прошлым годом не изменился. При этом четвертое место в списке досталось Нижнему Новгороду, на пятом оказался Краснодар.

Названы самые популярные города РФ для путешествий на поезде

По данным специалистов, последний в прошлом году не смог попасть даже в двадцатку железнодорожных направлений, пользующихся спросом среди российских путешественников. В OneTwoTrip уточнили, что столица Кубани набрала популярность после того, как билеты на поезд туда стали дешевле на треть.

Также в топ-10 городов, куда туристы готовы отправиться на поезде, вошли Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, Адлер и Ярославль.

Названы самые популярные города РФ для путешествий на поезде

Ранее многопрофильный аналитический центр НАФИ выяснил, что россияне стали чаще отдавать предпочтение активному отдыху. По сравнению с прошлым годом в 2019 количество путешественников, отправляющихся в поход или кататься на лыжах и коньках, возросло на 7%. Также социологи зафиксировали рост популярности пляжного отдыха среди россиян.

Автор: Василий Котов
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров