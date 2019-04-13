Русский «батальон смерти» восхитил американцев героизмом

Вашингтон, 13 апреля. Американский портал Warfare History Network составил рейтинг выдающихся подвигов людей, которые смогли изменить ход истории. Первое место завоевал русский женский «батальон смерти», которым командовала Мария Леонтьевна Бочкарева в ходе Первой мировой войны.

Аналитики Warfare History Network назвали семь личностей, которые смогли повлиять на ход войны и изменить историю. Героизм женского батальона восхитил американцев, ему присвоили первое место в рейтинге подвигов.

Бочкарева, возглавившая женский батальон, попала на фронт неожиданно. В годы Первой мировой войны она решила вступить в ряды армии, но получила отказ. Тогда Мария Леонтьевна написала царю телеграмму с просьбой включить ее в состав армии, на что получила положительный ответ.

На фронтах Первой мировой войны Бочкарева завоевала всеобщее уважение и была удостоена Георгиевского креста, трех медалей и повышения до унтер-офицера. В наградных документах отмечена неустанная работа Бочкаревой на поле сражения. В 1917 году глава Временного правительства Александр Керенский попросил Бочкареву создать «женский батальон смерти». В первый состав батальона были привлечены 2 тысячи петербургских институток, но после жесткой подготовки и строгой дисциплины в рядах женского батальона осталось около 300 человек. На фронте отряд Бочкаревой отличился при Сморгони, что отметил даже военачальник Антон Деникин. После Октябрьской революции батальон был расформирован, а Бочкарева получила ранение и была отправлена в Петербург.

Храбрость Бочкаревой воодушевила и растрогала президента США Вудро Вильсона, который пригласил ее на аудиенцию. Кроме того, Бочкарева смогла добиться аудиенции и у адмирала Колчака в Сибири, тот предложил ей сформировать женский военно-санитарный отряд. Однако воплотить план в реальность Бочкаревой уже не удалось. Она была схвачена и расстреляна в 1920 году.

Также в рейтинг выдающихся подвигов людей, которые смогли изменить ход истории, попал американский офицер-подводник Говард Уолтер Гилмор за героизм во время Второй мировой войны. Кроме того, аналитики отметили американского прозаика Джона Стейнбека, Людовика XIV, директора Секретной службы США Уильяма Хейзена, Александра Македонского и Джека Черчилля.