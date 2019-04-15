«Один стежок — самая малость для Сирии»: школьникам из Хомса подарили российско-сирийский ковер дружбы

Дамаск, 15 апреля. Акция «Один стежок — самая малость для Сирии» была организована в январе 2018 года в Москве восьмилетней сирийской девочкой Амани и ее русской матерью Анной Гранкиной. Все, что нужно было сделать — вышить крестиком несложный узор — на канве 20х20 см, любыми цветами ниток мулине.

Об истории удалось узнать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

На призыв девочки-волонтера откликнулось множество людей. Все присланные ей работы были сшиты в большой ковер, который накануне подарили одной из школ в городе Хомс, где учатся детки, у которых нет папы, дети, которые ждут внимания и моральной поддержки. Ковер, который был создан общими усилиями станет настоящим подарком от людей с большим сердцем.

«Для меня вышивка стала неотъемлемой частью моей жизни, и благодаря ей у меня появились новые друзья из любимой Сирии и прекрасной России», — рассказала нашему корреспонденту девочка Амани, она также отметила, что гордится, тем, что стала символом этой акции.

Идея инициативы может быть понята из ее названия: одна нить для вышивания — это меньшее, что можно сделать, чтобы обрадовать и поддержать сирийских детей, которые утратили все радости жизни из-за этой несправедливой войны.

«Цель этой инициативы — улучшить общение между русскими и сирийскими детьми и привлечь радость в Сирию», — пояснила Амани.

Ранее сообщалось, что сирийская Православная Церковь имени Св. Ефрема открыла новый детский центр в районе Джубайла в Дейр-эз-Зоре в рамках проекта, направленного на то, чтобы вывести сирийских детей из атмосферы войны, которая годами господствовала в городе, в атмосферу жизни и радости.