Эстонская «охранка» пачками ловит российских «шпионов»

В пятницу, 12 апреля, в Таллине состоялась презентация ежегодника полиции безопасности Эстонии (КаПо) за 2018 год. В новом отчете эстонской полиции безопасности опять нашлось место «российскому шпиону». Что характерно, в шпионаже в пользу России снова подозревают выходца из эстонских силовых структур. На этот раз, из самой полиции безопасности.

Им стал бывший сотрудник «команды К» Владимир Куликов. Подозрения в шпионаже уже сейчас выглядят довольно странно. Сотрудников «K-komando» сложно назвать людьми, которые владеют какими-либо государственными тайнами. Это полицейский спецназ и специфика его слабо отличается от специфики российского СОБРа. Что, впрочем, не помешало в свое время бросить «команду К» и на подавление массовых беспорядков, возникших после сноса Бронзового солдата в 2007 году.

Что, мягко говоря, не прибавляет Куликову, на тот момент еще являвшемуся сотрудником подразделения, симпатий в глазах значительной части русскоязычного населения страны. В конце концов, далеко не каждый может простить жестокие избиения подростков, да еще сошедшие сотрудникам правоохранительных органов с рук.

Тем более, что по официальной причине Владимира Куликова уволили за плохое знание эстонского, которое, впрочем, ранее не помешало ему стать «сотрудником года» после ранения в шею на одной из операций.

Если русский — значит, шпион

В сухом остатке на данный момент о Куликове известно следующее: ветеран эстонского спецподразделения, получивший ранение при исполнении служебных обязанностей, «сотрудник года», чей профессионализм для Эстонской Республики годами был важнее даже знания государственного языка, русский. Подозревается в шпионаже в пользу России.

Причин подозревать его в шпионаже, вообще-то говоря, не много. Но, видимо, того, что он русский — уже хватает. Причем, даже не известно, что хуже для репутации эстонских силовиков: то, что они подозревают экс-сотрудников по национальному признаку, или то, что даже ветеран спецназа, проливавший кровь, настолько разочаровался в эстонском государстве, что готов изменить присяге.

Впрочем, массовость арестов все больше намекает на то, что в современной Эстонии «шпионы» все-таки имеют вполне определенную национальность. В феврале этого года за государственную измену в Эстонии были осуждены майор сил обороны Денис Метсавас и его отец Петр Волин.

Доказательства, полученные в ходе следствия, убедили Харьюский уездный суд в том, что Метсавас 10 лет совершал антигосударственные преступления. За это его приговорили более чем к 15 годам тюрьмы.

Грустная ирония заключается в том, что Метсавас, в отличие от непубличного Куликова, годами был своеобразным нравственным ориентиром для местных русскоязычных жителей.

Кавалер государственных наград, участник миссии НАТО в Афганистане, герой книги «Пестрые биографии», в которой рассказывается об офицерах русского происхождения в эстонских силовых структурах, не брезговал Метсавас и участием в телевизионных ток-шоу, а также спорами в соцсетях, где клеймил нехорошими словами пророссийски настроенных жителей страны.

В общем, хоть сейчас на плакат. Что теперь делать со всем этим багажом — никто не знает.

Ведь никаких доказательств измены Метсаваса так и не было предоставлено общественности, материалы дела засекречены сразу на 50 лет. Что уже вызвало ехидные смешки среди недостаточно проникнувшихся эстонскими ценностями русских жителей страны: мол, хоть из штанов выпрыгни, стараясь доказать преданность Эстонии, чтобы обвинить тебя в госизмене, вполне может хватить и русского имени.

При этом русских офицеров вооруженных сил Эстонии в стране очень мало, гораздо меньше, чем постоянно проживающих в стране русских по национальности граждан. Естественно, к таким офицерам постоянно привлечено внимание.

Более того, некоторые эстонские политики и общественные деятели уже намекали на то, что лиц с неправильной национальностью неплохо бы полностью отстранить от государственных тайн и руководящих постов в силовых структурах.

Впрочем, пока представители эстонской «охранки» от таких идей дистанцируются. Они просто ловят один за другим русских, объявляют их шпионами и предлагают верить, не предоставив никаких доказательств. Ничего не напоминает?

За обучение в РФ не сажают. Но только пока

Но есть среди обвиненных в шпионаже и люди, которые вряд ли попали бы на пропагандистские плакаты, или попали бы, но в иной роли.

Речь идет о плакатах, которые призваны подчеркнуть недостатки некоторых категорий граждан. Такие плакаты с подписью Der Untermensch в свое время любили рисовать в ведомстве Геббельса.

В марте этого года был осужден Дмитрий Козлов, которого вообще-то сначала подозревали в мошенничестве, ограблении и даже сутенерстве. А еще его обвиняли в физическом насилии и попытке поджога сокамерника.

А еще он занимался контрабандой сигарет. Судя по всему, именно это и послужило достаточным основанием для эстонской «охранки», чтобы заодно обвинить его в шпионаже.

А что? Очень удобно! Можно просто намекнуть, что срок за свои преступления он так и так получит, но если вместе со шпионажем, то, возможно, и меньший.

А потом по всем телеканалам надо обязательно раструбить, что эти русские людей жгут, сутенерствуют и заодно шпионят в пользу России. Но это, разумеется, не стигматизация, что вы. Эстонская полиция безопасности очернением русскоязычных жителей страны не занимается.

При этом в Эстонии скоро заслуживающих внимания разведки объектов будет меньше, чем российских «шпионов», пойманных только за последние пару лет. Но так как любая попытка критически подойти к информации, выдаваемой полицией безопасности, уже расценивается как «российская пропаганда», к голосу разума прислушаются вряд ли.

Поэтому, помимо закравшихся в силовые структуры шпионов в погонах, помимо обвиненных в позорных уголовных преступлениях шпионов без погон, все чаще появляются люди, арестованные, например, за передачу фотографий строящихся объектов Минобороны.

В том числе и за это осенью прошлого года гражданина Эстонии Евгения Славина приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы. Славин не имел отношения к эстонским силовым структурам, не наказывался в уголовном порядке.

Обычный эстонский гражданин с русскими корнями, которого назвали российским шпионом с позывным «Тендрит» и посадили в тюрьму.

Выходит, где бы русский житель Эстонии ни работал, чем бы он в свободное время ни занимался, он уже является объектом пристального внимания эстонской «охранки» только потому, что он русский.

Принесет ли год 2019-й «врачей-вредителей» и учителей с лицензией на убийство, покажет время. Но студенты, обучающиеся в России, уже давно являются «угрозой» национальной безопасности.

Есть подозрение, что тюремное заключение за обучение в России, или даже в Эстонии, но по программам российских фондов, не наказывается только пока.