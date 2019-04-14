Как Порошенко и Зеленский в Париж съездили

Глава Украины Петр Порошенко и лидер президентской гонки Владимир Зеленский посетили Париж. РИА Новости сообщают, что с разницей в несколько часов хозяин Елисейского дворца побеседовал с обоими политиками.

Встреча Макрона с Зеленским примечательна уже самим своим фактом, независимо от ее содержательной части. Прием оппозиционного политика на столь высоком уровне, тем более, в канун выборов — диковинка для европейской дипломатии. Исключение составляют лишь так называемые страны третьего мира, и в этом ряду Украине быть негоже. На родине кандидатов открыто выражали недовольство.

«Вот это мы, конечно, отстояли свой суверенитет. Кандидаты в президенты летают на смотрины в Европу. Такого комплимента фантому собственной геополитической значимости Париж давно не получал», — пишет политолог Олег Волошин на своей странице в социальной сети Facebook.

Свою порцию критики получил и президент Франции. Соотечественники настоятельно рекомендовали ему сначала разобраться с «желтыми жилетами», а уж потом вникать во внутренние вопросы других стран.

Как бы ни было, знакомство Макрона и Зеленского состоялось. Лаконичная заметка Елисейского дворца гласит, что собеседники говорили о положении дел в Донбассе. Украинский гость назвал встречу конструктивной, отметил незаурядное чувство юмора французского лидера.

«Мне понравилось, что отличает его (Макрона — прим. ФАН) от многих наших политиков из тех, кого я знаю, не потому, что наши политики хуже, у человека прекрасное чувство юмора. И теперь он не одинок», — сказал Зеленский.

Вскоре после шоумена свой экзамен держал и действующий президент Украины. Порошенко тоже говорил о судьбе Донбасса. В комментариях Петра Алексеевича оказалось больше конкретики.

«Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен — сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы», — цитирует украинского гаранта РИА Новости.

Что ж, именно мирная риторика стала залогом успеха Порошенко на выборах президента в 2014 году. Будущий глава государства обещал закончить АТО (так называемая антитеррористическая операция — прим. ФАН) за считанные часы.

На деле Порошенко сделал все для углубления гражданского противостояния. Диалогу с мятежными республиками Киев предпочел силу оружия. Вскоре стало очевидным, что военного решения у конфликта нет. Стороны сели за стол переговоров в столице Белоруссии при посредничестве Германии, Франции и России. Итогом непростой дискуссии стали минские соглашения, благодаря которым в Донбасс должен был вернуться мир.

Увы, украинские власти свои обязательства не выполнили. Противостояние унесло тысячи жизней по обе стороны линии разграничения. Жители ДНР и ЛНР все так же страдают от регулярных обстрелов жилых кварталов со стороны ВСУ.

Нельзя не упомянуть и об экономической блокаде Донбасса. Ее инициировала группа вооруженных радикалов, которые заблокировали железнодорожные пути, чтобы «прекратить торговлю с террористами». Порошенко поначалу критиковал эти преступные действия. Однако несколько дней спустя своим указом он легализовал блокаду.

Разрыв экономических связей дорого стоил обеим сторонам.

«Импорт повысился за счет блокады. Мы закупаем энергоресурсы. Всё это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады», — отметил глава правительства Украины Владимир Гройсман.

Немалую лепту в отчуждение Донбасса внесла и гуманитарная политика Порошенко. Насильственная украинизация, вытеснение русского языка из всех сфер жизни, героизация пособников фашистов едва ли вдохновляют население ДНР и ЛНР на скорейшее возвращение под крыло Киева.

Об отношении Петра Алексеевича к Донбассу многое может сказать его выступление почти пятилетней давности. Он радуется, что «наши дети пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах».

Президент Украины лишь на словах был приверженцем минских соглашений. Любые попытки воплотить их в жизнь на деле встречали яростное сопротивление киевских властей. К примеру, переговорщик в Минске от Украины Виктор Медведчук высказался в пользу широкой автономии региона. Уже через несколько часов против автора инициативы завели уголовное дело.

На этом фоне обещание Порошенко добиться политического урегулирования к 2020 году выглядит, по меньшей мере, наивно. Точнее, наивной выглядит команда Порошенко, принимающая своих европейских партнеров то ли за дураков, то ли за людей с чрезвычайно плохой памятью.