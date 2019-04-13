Лавров рассказал о неудачном «блицкриге» США в Венесуэле

Москва, 13 апреля. «Блицкриг» в Венесуэлы властям США не удался, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть режим конституционного президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава дипломатического ведомства выступил в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике. В ходе выступления он поднял венесуэльский вопрос.

«Венесуэла у всех на слуху. Блицкриг по смене режима (США) там не удался, но цели свержения законного президента (Венесуэлы) американцы не отказываются», — заявил российский дипломат.

В конце января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы, его поддерживает ряд западных стран, в том числе США. Конституционный глава государства называет его «марионеткой США».

Россия, Китай и другие страны называют легитимным президентом Венесуэлы Мадуро. В Москве назвали «президентский статус» лидера оппозиции несуществующим.

Накануне стало известно, что власти США ужесточили санкции против компаний, связанных с Венесуэлой. В черный список министерства юстиции США попали четыре компании и девять нефтяных танкеров.