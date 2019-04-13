Лавров заявил, что Россия готова выстраивать отношения со странами Запада

Москва, 13 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к выстраиванию отношений с ЕС и видит перспективы формирования большого евразийского партнерства. В субботу глава МИД РФ принял участие в заседании Совета по внешней и оборонной политике.

По словам Лаврова, вопрос взаимодействия ЕС и Евразийского экономического союза также не снят с повестки дня.

«Что касается Европы, да и Запада в целом, мы по-прежнему готовы выстраивать сотрудничество и с Евросоюзом, и с отдельными западными государствами», — сказал Лавров.

Глава российского дипломатического ведомства напомнил, что у России и Европы много общего в историческом и культурном плане.

«Мы открыты по-прежнему для строительства того самого давно обещанного, давно провозглашенного в качестве цели общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана», — уточнил министр иностранных дел России.

Участвуя в заседании Совета по внешней и оборонной политике, Сергей Лавров также заявил о провале «блицкрига» США в Венесуэле и не исключил выхода Вашингтона из СНВ-3.

Напомним, в феврале министр иностранных дел России отметил, что ЕС и США не удастся заставить Москву принимать внешнеполитические решения под диктовку Запада. Лавров призвал западные страны не забывать уроки истории, которые показывают, что давить на РФ бесполезно.