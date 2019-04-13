Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

48
0 Оставить комментарий

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

Киев, 13 апреля. Видео с места взрыва кабеля у российского посольства в Киеве появилось в Сети. Запись опубликовал портал «Информатор Киев» в социальных сетях.

На кадрах видно, что место инцидента ограждено. Рядом со зданием дипмиссии повреждена брусчатка, а на заборе появилось черное пятно. Неподалеку от входа стоит машина полиции.

Ранее сообщалось, что недалеко от здания посольства России в Киеве произошел взрыв. По данным Нацполиции Украины, взорвался высоковольтный кабель. В результате случившегося никто не пострадал.

Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров