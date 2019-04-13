Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

Киев, 13 апреля. Видео с места взрыва кабеля у российского посольства в Киеве появилось в Сети. Запись опубликовал портал «Информатор Киев» в социальных сетях.

На кадрах видно, что место инцидента ограждено. Рядом со зданием дипмиссии повреждена брусчатка, а на заборе появилось черное пятно. Неподалеку от входа стоит машина полиции.

Ранее сообщалось, что недалеко от здания посольства России в Киеве произошел взрыв. По данным Нацполиции Украины, взорвался высоковольтный кабель. В результате случившегося никто не пострадал.