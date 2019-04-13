Киев, 13 апреля. Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что США поставили в Одессу 35 боевых машин Hummer, которые будут переданы подразделениям ВСУ в Донбассе.

Полторак отметил, что за последнее время уровень военно-технической помощи Украине от партнеров значительно вырос, прежде всего, речь идет о США. Предоставленная партнерами техника будет направлена боевым подразделениям в Донбассе.

«В настоящее время в Одессе разгружаются боевые Hummer, 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения», — приводит слова главы Минобороны Украины пресс-служба.

Полторак также сообщил, что за последнее время США оказали Украине военную помощь на сумму, превышающую 400 млн долларов. Речь идет о противотанковых средствах Javelin, средствах радиосвязи, артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Вашингтон снабдил украинскую армию антиснайперскими комплексами и беспилотными летательными аппаратами, добавил Полторак. Глава Минобороны Украины отметил, что страна не сможет построить сильную армию за счет партнеров и призвал развивать собственный военно-промышленный комплекс.

Ранее Полторак анонсировал новый проход украинских кораблей через Керченский пролив. Глава Минобороны Украины заявил, что украинское военное руководство направит корабли в Керченский пролив после того, как «будут готовы военно-морские силы страны». Он заверил, что украинские корабли будут «совершать проход через Керченский пролив», так как в противном случае это будет означать, что Украина отказывается от Азовского моря.