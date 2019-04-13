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Лавров допустил, что США выйдут из СНВ-3 после развала ДРСМД

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Лавров допустил, что США выйдут из СНВ-3 после развала ДРСМД

Москва, 13 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что после развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за США могут возникнуть проблемы с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом российский министр сообщил на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Лавров отметил, что ДРСМД может быть не последним соглашением, из которого выйдут США.

«В Вашингтоне взяли курс на демонтаж договоренностей в сфере контроля над вооружениями», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что после развала Договора по противоракетной обороне в Вашингтоне отказались от Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«После этого нельзя исключать того, что возникнут проблемы относительно продления срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях», — констатировал российский министр.

Лавров допустил, что США выйдут из СНВ-3 после развала ДРСМД

Глава МИД РФ предупредил, что такие шаги Вашингтона приведут к пагубным последствиям не только для тех областей международной жизни, которые аннулированные договора регулировали, но и для остающихся механизмов в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Лавров уточнил, что имеет в виду соглашение о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также договор о нераспространении ядерного оружия.

Ранее Лавров сообщил, что Россия призвала США возобновить совместный контроль над вооружением, а также продолжить совместно обеспечивать мир и безопасность, передает Национальная служба новостей.

Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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