VI Всероссийские студенческие соревнования по первой помощи прошли в Москве. ФАН-ТВ

В Москве на территории Академии Государственной противопожарной службы МЧС России прошел финал VI Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор. Студенческая лига».

«Здесь проходят ставшие традиционными соревнования по первой помощи и психологической поддержке, соревнования проходят шестой год. Первые соревнования были в 2014 году, когда всего 12 команд участвовало. И был один тур. Сейчас соревнования приобрели уже космические масштабы, в отборочных участвовало 617 команд из 82 регионов. Идея соревнований заключается в том, что люди должны понимать, что оказать первую помощь может каждый гражданин Российской Федерации. Это просто, это реально, это возможно. Они носят учебную цель. Второе, это очень мотивационный момент, потому что становится модно: дети, студенты, они хотят участвовать в этих соревнованиях», — рассказал главный внештатный специалист Минздрава по первой помощи Леонид Дежурный.

Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержки пострадавшим «Человеческий фактор» проводятся в рамках стартовавшего в 2015 году проекта «Научись спасать жизнь!», инициированного Центром экстренной психологической помощи МЧС России.

«Соревнования каждый раз становятся настоящим праздником, причем праздником и для участников, и для судей, и для организаторов. Кажется, это тот редкий случай соревнований, в которых нет победителей, нет проигравших. Каждый, кто участвует в этих соревнованиях, знает, что в сложный жизненный момент сможет прийти на помощь себе и своим близким, если такая понадобится. Отрадно, что соревнования растут год от года, становятся все больше, все красочнее, все напряженнее борьба среди участников», —поделилась директор Центра экстренной психологической помощи министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны Юлия Шойгу.

В этом году в отборочных этапах соревнований приняли участие около 1700 человек. 18 лучших команд вышли в финал. Победила команда Краснодарского краевого отделения ВСКС «Кубанского государственного медицинского университета» министерства здравоохранения РФ.