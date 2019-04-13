Прокуратура назвала предварительную причину взрыва на заводе в Лисичанске

Киев, 13 апреля. Украинская прокуратура связывает взрыв на Лисичанском желатиновом заводе в Луганской области, где погибла сотрудница, с нарушением правил безопасности, сообщило ведомство.

Было заведено уголовное дело. Сотрудники надзорного ведомства контролируют ход расследования дела по факту взрыва на заводе. Происшествия квалифицировали по статье «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека».

По данным прокуратуры, идет осмотр места трагедии и другие следственные действия. Причины взрыва будут установлены после судебной экспертизы.

Ранее стало известно, что в субботу прогремел взрыв в цехе производства костного клея на Лисичанском желатиновом заводе. В результате случившегося погибла женщина.