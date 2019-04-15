SDF перевозят военную технику из Ракки на территорию провинции Хасака

Дамаск, 15 апреля. Демократические силы Сирии, состоящие преимущественно из курдов, передали военную авиацию и военную технику из Ракки, в том числе военные самолеты, в район провинции Хасака. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), находящемуся в данный момент в республике.

Источник, проживающий в административном центре провинции Хасака, сообщил ФАН, что несколько грузовиков, принадлежащих курдам, въехали через контрольно-пропускной пункт Амуда в город Аль-Хасака. Все они прибыли из аэропорта военного класса, расположенного в окрестностях провинции. Транспорт перевозил военные самолеты и различное военное оборудование.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что самолет, который был перевезен в город Хасака, не был опознан.

Два года назад курды захватили аэропорт военного класса в западной части города Аль-Хасака, это произошло после ожесточенных боев с террористической организацией «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России), которые продолжались неделями. Позже появились сообщения о том, что курдские ополченцы передали аэропорт американским военным для проведения воздушных налетов на участки ИГИЛ1 на востоке Евфрата. В тот период в этом регионе велись бои с боевиками.

Примечательно, что Демократические силы Сирии ранее объявили о своем намерении отремонтировать и оборудовать аэропорт военного класса в Ракке, чтобы он стал первым аэропортом, находящимся под контролем курдов, который способен принимать различные типы самолетов внутри Сирии.

Напомним, что глава Ассоциации по защите прав потребителей в Сирии Сараб Отман также рассказала нашему корреспонденту о том, как курдские формирования крадут гуманитарную помощь у простого народа.

1 Организация запрещена на территории РФ.