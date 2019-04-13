Звездный диетолог раскритиковала «идеальный завтрак» для диабетиков

Москва, 13 апреля. Известный российский диетолог Маргарита Королева раскритиковала «идеальный завтрак» для диабетиков второго типа, предложенный канадскими учеными. Она отметила, что рацион как здорового, так и страдающего каким-либо заболеванием человека, должен быть разнообразным.

Как считают специалисты из Университета Британской Колумбии, чтобы избежать скачков уровня сахара в крови, диабетикам стоит начинать день с низкоуглеводной пищи с большим содержанием жиров. В частности, правильным завтраком для них, по мнению канадцев, будет омлет.

Королева в свою очередь в советах зарубежных коллег усомнилась. Она напомнила, что ежедневно употреблять яйца нельзя, и подавать на завтрак омлет можно максимум три раза в неделю.

«Совершенно понятно, что есть ежедневно омлеты или яичницу мы не можем. И у диабетиков второго типа, и у людей с другими патологиями, и у здоровых питание должно быть разнообразным», — пояснила диетолог в комментарии ИА Nation News.

Она отметила, что предпочтение в питании стоит отдавать натуральным продуктам с щадящей обработкой. В такой еде, по словам Королевой, максимально сохраняются все питательные вещества, что позволяет получить необходимую гамму биологически активных компонентов.

Диетолог также напомнила, что завтрак является важным приемом пищи, который запускает метаболические часы, и пропускать его нельзя. Королева уточнила, что принимать пищу нужно в течение первого часа после пробуждения.

Рацион специалист посоветовала формировать на основе продуктов животного и растительного происхождения с низким содержанием сахара. Крупы исключать из рациона полностью, по мнению Королевой, не стоит, однако предпочтение нужно отдавать гречке, а при выборе овсянки – остановиться на крупе грубого помола.

При этом овсянку диетолог рекомендовала употреблять с семечками, орехами, овощами и оливковым маслом, а гречку – с сельдереем, морковью, луком и грецкими орехами. По словам Королевой, в таком случае гликемический индекс блюда будет низким. Омлет она также призвала готовить со шпинатом, кунжутом и семенами тыквы и подсолнечника.

«Три завтрака в неделю могут быть белковыми, например, творог с овощами, зеленью или кислыми ягодами. Можно съесть два омлета на неделе, по два яйца на прием», — резюмировала Королева.

Ранее о негативных последствиях отказа от завтрака предупредили японские ученые. Специалисты из Цукубского университета пояснили, что без утреннего приема пищи содержание глюкозы в организме повышается, также сокращается объем энергии в организме.