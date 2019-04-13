Соседи рассказали о владельце дома, в котором уничтожили боевиков в Тюмени

Тюмень, 13 апреля. Соседи рассказали, что дом 118 на Амурской улице в Тюмени, где были ликвидированы боевики «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ), принадлежал Тимуру Медову.

Сосед из дома напротив Андрей рассказал, что Тимур переехал в этот дом десять лет назад с отцом из Назрани. Семья жила скромно и тихо. Несколько лет назад отец скончался, и Тимур остался один.

«Ничего плохого я о нем сказать не могу. Всегда он со всеми здоровался, и еще он машины любил и мотоциклы. У него их несколько штук было», — рассказал мужчина в комментарии RT.

Сосед вспомнил, что иногда к нему приезжал родственник Руслан, других гостей в доме напротив мужчина не видел. Живущая на той же Амурской улице Любовь рассказала, что ничего плохого за Тимуром не замечала. Хозяин дома, в котором укрывались террористы, выставил его на продажу в марте.

Женщина отметила, что спецоперация стала для всех абсолютной неожиданностью. По словам женщины, в день проведения операции отключили воду, газ и свет, затем жителей стали отводить в школу. Когда на место операции прибыли силовики, то послышались сначала одиночные выстрелы, а затем очереди.

Операция проводилась в Калининском административном округе Тюмени — в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации. В ходе операции по задержанию террористов силовики предложили им сдать оружие, на что боевики открыли огонь. В результате перестрелки террористы были уничтожены.

В доме, где находились террористы, силовики обнаружили два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, а также элементы взрывных устройств, религиозная литература и носители электронной информации. В результате операции сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица не пострадали.

Ранее Следственный комитет России опубликовал фотографии с места ликвидации террористов «Исламского государства». В СК РФ сообщили, что уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к убийству двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

1 Организация запрещена на территории РФ.