Гимнаст Далалоян завоевал золото в вольных упражнениях на чемпионате Европы

Щецин (Польша), 13 апреля. Российский 22-летний гимнаст Артур Далалоян завоевал золото в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

Совернования проходили в польском городе Щецин. За выступление в вольных упражнениях на чемпионате Европы россиянин получил 15,1 балла, что оказалось наивысшим результатом. 22-летний спортсмен завоевал золото.

Серебро досталось гимнасту из Израиля Артему Долгопяту. Его выступление оценили в 14,9 балла. Тройку лидеров замкнул еще один россиянин: Дмитрий Ланкин выступил на 14,8 балла.

Накануне Далалоян в многоборье на чемпионате Европы завоевал серебро. Золотая медаль за вольные упражнения стала пятой в карьере спортсмена. Впереди россиянину на чемпионате Европы предстоит еще побороться за медали в соревнованиях на перекладине, в опорном прыжке и на брусьях.

После победы на чемпионате мира по гимнастике в 2018 году Далалоян признавался, что самое сложное для него — справится с повышенным вниманием общественности. Гимнаста многие сравнивают с четырехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпион мира Алексеем Немовым, передает телеканал «360».

13 апреля российская фигуристка Елизавета Туктамышева победила в произвольной программе командного Кубка мира по фигурному катанию.