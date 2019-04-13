СМИ сообщили об исключении 9 человек из санкционного списка ЕС по Украине

Брюссель, 13 апреля. Евросоюз убрал нескольких человек из своего санкционного списка по Украине, сообщила газета Welt am Sonntag, ссылаясь на внутренние документы Европейской службы внешних связей.

По данным издания, руководство Европейского союза сняло санкции с девяти украинцев, которые входили в окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Такое решение, как отметила газета, было принято в связи с «недостатком доказательств».

На данный момент в санкционный список Евросоюза входят 170 человек и 44 компании, которые, как считает организация, навредили территориальной целостности Украины и способствовали разжиганию конфликта в стране.

Издание напомнило, что попавшие под санкции лица могут оспорить введение против них ограничительных мер в суде.