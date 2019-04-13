Эксперт оценил увеличение лимита для покупок без ПИН-кода

Москва, 13 апреля. Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов считает безопасным увеличение лимита для покупок без ПИН-кода.

Эксперт напомнил, что многие банки имеют право устанавливать свои лимиты по бесконтактным платежам без ПИН-кода. Однако в таком случае нужно понять, насколько платежные системы будут безопасными, добавил он.

«У мошенников появится возможность снимать большие суммы. Но все-таки я думаю, что это не будет решающим значением, потому что любой процесс взлома имеет какую-то себестоимость. Взломать, подобрать код — это тоже стоит денег», — сказал аналитик в беседе с iReactor.

По его мнению, мошенники, которым придется платить за взлом карты, могут оказаться в минусе. Шабанов объяснил, что если взлом будет стоить пять тысяч рублей, а снять с карты возможно только три тысячи, то злоумышленникам этот сценарий не выгоден.

Ранее стало известно, что платежная система Visa приняла решение увеличить предельную сумму для покупок без ввода ПИН-кода — с тысячи рублей до трех тысяч рублей. Это было вызвано популярностью безналичного расчета у россиян. Нововведение будет действовать с 13 апреля.