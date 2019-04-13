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Глава Нацразведки и безопасности Судана ушел в отставку после переворота

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Глава Нацразведки и безопасности Судана ушел в отставку после переворота

Хартум, 13 апреля. Глава Нацразведки и безопасности Судана Салах Гош ушел в отставку после переворота в стране. Об этом сообщили в военном совете Судана.

11 апреля президент Судана Омар аль-Башир был взят под стражу, после чего страной начал управлять военный совет.

«Глава переходного военного совета Абдель Фаттах аль- Бурхан принял отставку руководителя Национальной службы разведки и безопасности», — передает телеканал «Аль-Арабия».

Абдель Фаттах аль- Бурхан возглавил военный совет после того, как от этого поста отказался министр обороны Судана Авад ибн Ауф, не продержавшийся на нем дольше двух суток.

В стране на три месяца введено чрезвычайное положение. Предполагается, что военный совет будет управлять Суданом два года — на время переходного периода.

Глава Нацразведки и безопасности Судана ушел в отставку после переворота

Ранее новый глава переходного военного совета Судана Абдул Фаттах аль-Бурхан пригласил «силы объявления свободы и перемен» на переговоры. 

Автор: Катерина Иванова
Источник: Телеканал «Аль-Арабия»
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