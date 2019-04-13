Маршал пожаловался на Дудя, вырезавшего из интервью его слова об Украине
Москва, 13 апреля. Известный российский музыкант Александр Маршал заявил, что блогер Юрий Дудь вырезал значительную часть из интервью певца. По словам Маршала, цензуре, в частности, подверглись фрагменты, посвященные Украине.
«Он половину там вырезал всего того, что я говорил — про Украину, и так далее…» — пожаловался Маршал в интервью «Царьграду».
Вспоминая интервью с Дудем, музыкант отметил, что не понимает позицию блогера, критикующего российские власти. По мнению Маршала, если человеку что-то не по душе, он должен пытаться это исправить. Если же «печет» слишком сильно, нужно уезжать из России, отметил музыкант.
«Если уж у вас, действительно, печет там в одном месте, и вы не можете терпеть… Ну, поезжайте, конечно. Найдите способ. Сейчас это можно сделать», — напомнил Маршал.
По словам музыканта, он не понимает людей, которые жалуются на жизнь в России, но при этом не хотят ничего менять и даже не ходят на выборы.
«Лежать, повторяю, на диване и сотрясать воздух и интернет своими мыслями никчемными, я считаю, что это просто даже стыдно, так себя вести», — подытожил Маршал.
Напомним, после интервью с Дудем Александр Маршал заявил, что у него создалось впечатление, что блогера «как-то направляют». Интервью с Маршалом вошло в фильм «Первый рок-фест в СССР», который был опубликован на канале Юрия Дудя в Youtube 12 февраля.
Ранее о том, что недовольным жизнью в России нужно уезжать в другие страны, заявила балерина Анастасия Волочкова.