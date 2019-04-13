Москва, 13 апреля. Защитные меры Центробанка РФ станут основой «плана Б» на случай введения новых антироссийских санкций США, об этом рассказал эксперт Дмитрий Адамидов.

Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал о «плане Б», который Россия готовит на случай введения нового пакета санкций США в отношении госбанков. По словам Силуанова, правительство и регулятор обеспечат расчеты, а также выдачу наличных и безналичных средств как в рублях, так и в долларах, в случае введения санкций США.

Эксперт объяснил суть «плана Б» Минфина РФ на случай новых санкций США. Адамидов считает, что в случае блокировки расчетов в долларах со стороны США ЦБ РФ сможет обеспечить банковскую систему долларами. Эксперт отметил, что для достижения реального эффекта от санкций США придется вводить ограничительные меры в отношении всех банков и ЦБ РФ, а Вашингтон вряд ли пойдет на такие меры. Адамидов добавил, что американские конгрессмены сами чувствуют усталость от санкций, о чем не стесняются говорить. При этом далеко не все понимают, зачем нужна санкционная политика.

«На мой взгляд, санкционный пик уже пройден, потому что никакого смысла ни для одной из сторон они не несут. РФ сбалансировала свой платежный баланс, поэтому всегда готова дать зеркальное эмбарго на внешний долг, и все останутся при своих», — рассказал эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор отработал с каждым крупнейшим банком систему мер на случай введения санкции США. По словам Набиуллиной, в случае самого неблагоприятного варианта ЦБ РФ окажет всемерную и комплексную поддержку банкам.