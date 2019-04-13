Сотрудники Росгвардии нашли ребенка, потерявшегося в московском парке

Москва, 13 апреля. Росгвардейцы нашли пятилетнего ребенка, потерявшегося во время прогулки по Кусковскому парку. Как информирует пресс-служба Росгвардии, во вневедомственную охрану Главного московского управления ведомства позвонила взволнованная мама ребенка.

По словам женщины, во время прогулки по парку она ненадолго отвлеклась, в этот момент малыш как будто провалился сквозь землю. Найти ребенка самостоятельно женщина не смогла и обратилась в Росгвардию. Сотрудники правоохранительных органов записали приметы ребенка, а затем приступили к поискам.

Росгвардейцам потребовалось всего несколько минут, чтобы отыскать малыша. Ребенка, который гулял у пруда в Кусковском парке, передали маме. Напомним, в марте в Кирове сотрудники Росгвардии спасли из горящего дома восемь человек.