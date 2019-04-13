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Женщина погибла при взрыве на заводе на Украине

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Женщина погибла при взрыве на заводе на Украине

Москва, 13 апреля. Женщина погибла при взрыве технологического оборудования в цехе производства костного клея на Лисичанском желатиновом заводе на Украине. Об этом сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Как уточняется, инцидент произошел в субботу. При взрыве был разрушен фасад здания. В результате произошедшего один человек погиб: под завалами было обнаружено тело одной из сотрудниц завода.

«При разборе завала найдена погибшая женщина, работник предприятия», — пояснили в пресс-службе.

Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

Ранее мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов в 19 округе Парижа. Взрыв стал причиной сильного пожара, на тушение которого прибыли десятки спасателей и пожарных.

Автор: Василий Котов
Источник: РИА Новости
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