Смертность заключенных от заболеваний снизилась на треть за пять лет

Москва, 13 апреля. Уровень смертности заключенных в России от заболеваний снизился на 33% за последние пять лет, сообщили в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН).

Курирующий тюремную медицину замдиректора ФСИН России Валерий Максименко отметил, что общий уровень смертности сократился на 30% за последние пять лет. При этом, по его словам, смертность от заболеваний упала на 33%. По итогам 2018 года произошло снижение на 11,1%, а смертность от заболеваний сократилась на десять процентов.

Смертность от туберкулеза снизилась на 38,6%, от ВИЧ — на 24,2%, сердечно-сосудистых заболеваний — на 1,5%, от онкозаболеваний — на 5,9%, отметили «Известия».

Представитель ФСИН сообщил, что на приобретение медицинского оборудования за последние пять лет было потрачено более трех миллиардов рублей. Кроме того, добавил он, в прошлом году медико-санитарные части ФСИН получили противотуберкулезные препараты на сумму 605 миллионов рублей.