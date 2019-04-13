Британские дипломаты призвали экстрадировать Ассанжа в Швецию

Лондон, 13 апреля. Британские депутаты обратились к главе МВД Соединенного королевства Саджиду Джавиду с просьбой не выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США, а экстрадировать его в Швецию.

Об этом сообщила депутат от оппозиционной Лейбористской партии Стелла Кризи. По ее словам, призыв отправить Ассанжа в Швецию поддержали более 70 парламентариев.

«Более 70 парламентариев выступают в поддержку жертв сексуального насилия и призывают министра внутренних дел занять активную позицию и гарантировать, что Джулиан Ассанж встретится со шведскими властями, если они потребуют», — написала Кризи в Twitter.

Напомним, в Швеции основателя WikiLeaks обвиняют в домогательствах, в попытке скрыться от правосудия Ассанж в 2012 году запросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.

Там он провел последние семь лет, пока 11 апреля полиция не задержала гражданина Австралии прямо в здании дипломатической миссии. В случае выдачи США, которые обвиняют Ассанжа в сговоре с целью хакерской деятельности и взлома правительственных компьютеров, по словам адвокатов австралийца, основателю WikiLeaks может грозить до 35 лет тюрьмы или смертная казнь.