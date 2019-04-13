СК РФ показал фото с места ликвидации террористов в Тюмени

Тюмень, 13 апреля. Следственный комитет России опубликовал фотографии с места ликвидации террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в Тюменской области.

«В ночь на 13 апреля 2019 года в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции ликвидированы два вооруженных члена террористической организации», — сообщил источник Федерального агентства новостей в СК РФ.

В СК РФ сообщили, что уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к убийству двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На месте ликвидации террористов сотрудники СУ СК РФ по Тюменской области проводят экспертизы.

Операция проводилась в Калининском административном округе Тюмени — в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации. В ходе операции по задержанию террористов силовики предложили им сдать оружие, на что боевики открыли огонь. В результате перестрелки террористы были уничтожены.

В результате операции сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица не пострадали. На месте ликвидации террористов были найдены два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, а также элементы взрывных устройств, религиозная литература и электронные носители информации.

Во время проведения операции в одном из домов начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать. Кроме того, очевидцы сообщили, что во время проведения операции на окраине Тюмени были слышны выстрелы.

1 Организация запрещена на территории РФ.