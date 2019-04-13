Продажи Huawei P30 и P30 Pro начались в России

Москва, 13 апреля. Продажи Huawei P30 и P30 Pro стартовали в субботу в России. Цена смартфона P30 с памятью 128 Гб составит 49 990 рублей, модели P30 Pro с памятью 256 Гб — 69 990 рублей.

Предзаказы на новинку ретейлеры начали принимать еще 3 апреля. Как сообщили в сети «Связной-Евросеть» уже сейчас спрос на гаджет превысил предзаказ на предыдущую линейку Huawei P20 в 2,5 раза.

По данным продавцов, большую часть предзаказов покупатели делают на модель P30 Pro (67%), в 22% случаев запросы поступают на P30, в 11% - на P30 Lite. Самым популярным цветом при этом для моделей P30 Pro и P30 стал «северное сияние», для P30 Lite — градиент.

Новая линейка смартфонов от Huawei оснащена экраном с разрешением FHD+ и работает на платформе Kirin 980. P30 позволяет одновременно записывать видео общего и крупного планов. Всего гаджет обладает четырьмя камерами. Так, на Huawei P30 установлены основные камеры с разрешением в 40 Мп (f/1.6), 16Мп и 8 Мп, фронтальная камера — 32 Мп.

Ранее стало известно о планах компании Huawei запустить в России собственный музыкальный сервис. Предполагается, что он составит конкуренцию Google Play, Apple Music и «Яндекс.Музыке». В настоящее время Huawei обсуждает создание сервиса с музыкальными лейблами.