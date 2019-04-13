Венгерская компания создала рендер несуществующего пикапа Lada Granta Cross

Будапешт, 13 апреля. Рендер несуществующего пикапа Lada Granta Cross опубликовала венгерская дизайн-студия, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, X-Tomi Design. Картинка была размещена на странице компании в Facebook.

Венгерская компания представила свою версию пикапа Lada Granta Cross. Автоэксперты отметили, что видоизмененный облик автомобиля оказался весьма интересным.

Пикап получил две двери, объемную грузовую платформу. Передняя часть кузова выполнена в фирменном Х-образном стиле «АвтоВАЗ», а вот пластиковый обвес скопирован с универсала Granta Cross.

По мнению автоэкспертов, пикап в таком виде, скорее всего, не будет выпускаться. Специалисты напомнили, что «АвтоВАЗ» на данный момент предлагает похожий автомобиль, но выполненный в более утилитарном стиле (ВИС-2349). Стоимость машины бортовой платформой составляет от 648,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вывел на дорожные тесты Lada Granta Sport 2019 модельного года. Серийный выпуск обновленных машин семейства Lada Granta Sport стартует 1 июня этого года.

Первоначально автомобиль выпустят в начальной комплектации Drive Active. С августа текущего года можно будет приобрести полноценную комплектацию Lada Granta Sport. До конца года «АвтоВАЗ» планирует выпустить порядка трех тысяч машин обеих модификаций.