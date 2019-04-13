«Тотальный диктант» напишут в 80 странах. События дня. ФАН-ТВ

Предотвращение теракта Личности ликвидированных в Тюмени боевиков пока не установлены. Следователи продолжают свою работу, возбудили два уголовных дела по статьям: приготовление к убийству двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Напомним, в ночь на 13 апреля сотрудники ФСБ ликвидировали двух членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Преступники готовили ряд терактов в общественных местах. «Проведены осмотры мест происшествия, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, пожарно-техническая, молекулярно-генетические. В доме, где находились злоумышленники, обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств», — заявила помощник руководителя СУ СК РФ по Тюменской области Людмила Галстян.

Сообщения о минировании Сообщение о минировании поступило 13 апреля в несколько торговых центров Екатеринбурга. Более тысячи посетителей эвакуированы. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и выясняют, существует ли реальная угроза взрыва или же это очередная злая шутка. Напомним, 2019 год в России начался с мощной волны звонков о минировании. В десятках городов России были эвакуированы сотни торговых центров, образовательных и медицинских учреждений. Угрозы минирований, к счастью, ни разу не подтверждались.

Убийство на Окинаве Американский военнослужащий убил жительницу Японии. Инцидент произошел в префектуре Окинава. После того, как солдат расправился с женщиной, он совершил самоубийство. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. К сожалению, это далеко не первый случай, когда американские военнослужащие нападают на местных жителей. Подобное убийство произошло в Японии в 2016 году. В 2017-ом американский морпех в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пожилого японца. Каждое происшествие вызывало всплеск общественных протестов. На митинги выходили десятки тысяч жителей Окинавы. Переговоры о переносе военного объекта США ведутся с 1996 года. Правительство Японии планирует просто переместить американскую авиабазу из одного района Окинавы в другой. Но против этого на референдуме высказались больше 70% проголосовавших. Местные жители требуют убрать военный объект с их территории. И это принципиальный вопрос безопасности.