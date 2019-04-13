Глава OnePlus не нашел преимуществ гибких экранов

Москва, 13 апреля. Генеральный директор китайской компании OnePlus Пит Ло объяснил, почему компания не спешит с выпуском смартфонов с гибким экраном, а также рассказал о новинках компании.

Глава OnePlus объяснил, почему не нашел преимуществ гибких экранов. Ло считает, что гибкие экраны смартфонов не имеют каких-либо преимуществ перед обычными дисплеями. Глава OnePlus отметил, что выпуск таких модулей обходится гораздо дороже, чем обычных, этим обусловлена и высокая цена устройств с гнущимися экранами. Ло не отрицает, что у технологии есть большей потенциал, но в будущем.

Кроме того, Ло рассказал, что на данный момент компания работает над производством «умных» телевизоров. Планируется, что такие телевизоры будут оснащены смарт-дисплеями, а искусственный интеллект сможет подбирать контент под вкус пользователя. Более того, китайская компания планирует в ближайшем будущем выйти на рынок автомобильной электроники.

В ближайшее время компания OnePlus может презентовать флагманский смартфон OnePlus 7. По данным инсайдеров, устройство может получить выдвижную фронтальную камеру, которая расположится в левой части корпуса.

Отметим, что ранее гаджеты OnePlus попали в список самых вредных смартфонов по итогам за март 2019 года. Первое место среди самых опасных гаджетов занял Xiaomi Mi A1 2017 года. Второе место досталось OnePlus 5T, на третьей строчке расположился Xiaomi Mi Max 3.