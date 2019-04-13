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Шарль Каборе покинет «Краснодар»

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Шарль Каборе покинет «Краснодар»

Москва, 13 апреля. Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе летом покинет команду. По информации Федерального агентства новостей, футболист не смог договориться с клубом о новом контракте.

По словам источника, «Краснодар» предложил полузащитнику новое соглашение, по условиям которого зарплата Каборе сократилась бы на 25%. Футболист сборной Буркина-Фасо настаивал на сохранении текущих условий и двухлетнем соглашении.

Известно при этом, что в зимнее трансферное окно у Каборе был ряд предложений из Европы и Китая. Интерес к футболисту также проявляет московский «Спартак». В текущем сезоне на счету Каборе 31 матч за «Краснодар» во всех турнирах, футболист отметился одним голом и одной результативной передачей.

Автор: Федор Веснин
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