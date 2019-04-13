Сирия новости 13 апреля 16.30: бойцы коалиции арестовали трех гражданских в Ракке, курды продолжают обыскивать дома жителей Дейр-эз-Зора

Сирия, 13 апреля. Бойцы международной коалиции арестовали трех гражданских в Ракке, курды продолжают обыскивать дома мирных жителей Дейр-эз-Зора, число пострадавших в результате авианалета ВВС Израиля в Хаме увеличилось до 17. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, ведут обстрел укрытий «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: продолжают обыскивать дома гражданских в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: арестовала трех мирных жителей Ракки.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают уничтожать мины и боеприпасы незаконных вооруженных формирований на территории оазиса Восточная Гута, передает информационное агентство SANA. Работы по ликвидации опасных следов присутствия в регионе радикальных исламистов ведутся в районе Бейт Джинн.

Напомним, южный пригород Дамаска был освобожден от антиправительственных вооруженных группировок весной прошлого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают проводить обыски в домах мирного населения восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Ранее сообщалось, что курды захватили в плен мирного жителя, обвинив его в связях с ИГ1, и убили.

Правительственные войска САР продолжают прочесывать пустыню Бадия аш-Шам в поисках укрытий террористов «Исламского государства»1. Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщает, что патруль САА подвергся атаке радикалов. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются военные действия. После ряда провокаций со стороны радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» правительственные войска САР ведут интенсивный обстрел укрытий джихадистов. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) наносит удары по укрепрайонам боевиков подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса в окрестностях населенных пунктов Хувейн, Аз-Зарзур, Ум аль-Халахиль, Аль-Фарджа и Аль-Бусейра.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что военнослужащие сил международной коалиции арестовали трех гражданских к северу от административного центра региона. Причина взятия мирных жителей под стражу неизвестна.

Одновременно с этим над городом зафиксированы полеты ВВС западного альянса. Об этом пишет Twitter-канал (@RojavaCudi).

Провинция Хама

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что количество пострадавших в результате атаки Израиля на поселение Масьяф увеличилось до 17 человек. Ранее сообщалось, что ранения получили трое военнослужащих сирийской армии.

Напомним, минувшей ночью ВВС Израиля выпустили несколько ракет по данному району провинции Хама. В результате действий Тель-Авива пострадали люди, а также было разрушено несколько зданий. Сирийские ПВО перехватили несколько ракет в воздухе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)