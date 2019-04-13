Конституционный комитет Сирии на политическом перекрестке между Тегераном и Эр-Риядом

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявил вчера о завершении процесса формирования конституционного комитета по Сирии. Как сообщают СМИ, президент Сирии Башар Асад согласовал последние четыре кандидатуры, выдвинутые ООН в состав комитета. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Комитет, которому предстоит написать для Сирии новую конституцию, будет состоять из 150 человек — 50 из них были выдвинуты Дамаском, еще 50 — сирийской оппозицией, а еще 50 были выдвинуты по линии ООН из числа специалистов, общественных деятелей и гражданских активистов. Что интересно, Дамаск отказывался согласовывать четырех человек из списка, выдвинутого ООН, в то время как список от оппозиции не подлежал утверждению со стороны Дамаска.

Переходный период и путь к восстановлению страны

Для того, чтобы согласовать последние четыре имени из списка ООН, Гейр Педерсен прибыл 25 марта в Эр-Рияд — Саудовская Аравия, где базируется сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам, принимает самое активное участие в подготовке конституционного комитета к работе — и это не случайно.

Впереди у конституционного комитета — продолжительная деятельность по подготовке новой конституции Сирии, которая позволит устранить существующие политические и социальные противоречия и организовать президентские выборы, которые позволят народу Сирии выбрать свою дальнейшую судьбу и устранят значительную часть противоречий между Сирией и Западом. Ранее представители Евросоза подчеркивали — до того как пройдут выборы, ЕС не снимет санкции с Дамаска и не вложит ни евро в программу послевоенного восстановления Сирии. В то же время Турция, долгое время выступавшая против Асада, заявляла, что в случае, если на предстоящих выборах победит действующий президент Сирии, то Анкара признает его и будет налаживать с ним отношения. Следует отметить, что представители сирийской оппозиции считают, что это именно Россия убедила Асада принять состав комитета — такое заявление приводит TRT World.

Ранее, напомним, по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля было объявлено, что «Россия и Турция в координации с сирийским правительством, оппозицией и ООН всячески способствовать скорейшему запуску работы Конституционного комитета» — и уже менее чем через неделю состав комитета, который не могли согласовать с января, был сформирован.

«Политическая вилка» в шахматной партии Дамаска

Согласование окончательного состава конституционного комитета Сирии — значимый шаг вперед, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. Эксперт рассказал, что сейчас Сирия оказалась на сложном политическом перекрестке, в котором важнейшую роль играет противостояние между Саудовской Аравией и Ираном. В 2011 году Эр-Рияд поддержал сирийскую оппозицию, а Тегеран оказал неоценимую военную помощь Дамаску — однако теперь всем сторонам предстоит вновь делать выбор ради мирного процесса в Сирии.

«Новости о завершении формирования конституционного комитета — это, безусловно, хорошо, — отметил востоковед. — Невольно приходит в голову мысль, что Асад через Педерсена достиг какого-то соглашения, чтобы согласиться с этими кандидатурами. Это же не просто так — сначала мы их не любим, а потом вдруг согласились. Очевидно, там были достигнуты какие-то договоренности, которые Асаду показались достаточно нужными и ценными, он, очевидно, получил что-то для себя. Все эти телодвижения — вопрос торговли, и Асад не последний человек в этом плане».

Собеседник ФАН напомнил, что Сирия продолжает нуждаться в деньгах на программу послевоенного восстановления. Эти деньги есть у Запада и арабских стран, которые поддерживают сирийскую оппозицию, и Дамаск был бы не против договориться с ними — однако с соблюдением гарантий для действующей власти и непрерывности политического процесса в стране. Важнейшим партнером здесь могла бы стать Саудовская Аравия, которая поддерживает часть сирийской «умеренной оппозиции».

«Саудовская Аравия оказывает колоссальное влияние на любые процессы, которые там происходят. Я вас уверяю — если ситуация сложится положительно, то Асад с большим удовольствием восстановит сотрудничество с Эр-Риядом. Саудовская Аравия — это финансовый донор. Эр-Рияд может провести процессы восстановления Сирии просто «в шесть секунд» — для Саудовской Аравии это карманные деньги на сегодняшний момент (стоимость программы по восстановлению Сирии после войны оценивается в 200 млрд долларов. — Прим. ФАН). Хотя у них сейчас не все гладко с бюджетом, однако финансовые мощности у них очень большие, — подчеркнул Андрей Чупрыгин, напомнив, что недоверие между Дамаском и Эр-Риядом носит «личностный характер» и связано с персоной Башара Асада. А Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы внутрисирийские процессы развивались по той схеме, которая выгодна Эр-Рияду, потому что Сирия — страна важная, это точка приложения усилий не только мировых государств, но и региональных игроков, и для Саудовской Аравии очень важно выиграть соревнование с Ираном за сирийскую территорию. Вообще, я думаю, сейчас Эр-Рияд активизирует все свои процессы, связанные с сирийским конфликтом — именно исходя из того, что для Саудовской Аравии очень важно Иран оттуда выжать».

Линия противостояния Эр-Рияд — Тегеран

Если не учитывать роста влияния Ирана в Сирии, нет никаких препятствий к примирению между Дамаском и Эр-Риядом, подчеркнул эксперт.

«Саудовская Аравия будет с удовольствием поддерживать Башара Асада, если Асад согласится на проведение определенных мероприятий, которые приведут к резкому снижению влияния Ирана на территории Сирии. За это Эр-Рияд готов закрыть массу финансовых вопросов, которые Тегеран, между нами говоря, решит не в состоянии», — отметил собеседник ФАН.

Однако роль Ирана в Сирии категорически нельзя недооценивать, предупредил Андрей Чупрыгин, как и немалые заслуги Тегерана и аффилированного с ним ливанского шиитского движения «Хезболла» — именно Тегеран первый пришел на помощь Асаду, когда Дамаск находился в критическом положении и мог пасть под ударами «зеленых» — вооруженных группировок оппозиции и «черных» — террористических группировок, самой страшной из которых было запрещенное в России «Исламское государство»1.

«Хезболла» и КСИР сыграли решающую роль — в течение длительного периода они были живой силой на земле, которая нанесла поражение боевикам, выступившим против Дамаска. Весь начальный период конфликта, до недавнего времени, на земле воевал КСИР и воевали отряды «Хезболлы», потому что сирийская армия была практически деморализована и период восстановления проходил тяжело и долго и не закончился, на самом деле, до сих пор. Иранские и проиранские формирования выполнили главную роль в войне на земле, — подчеркнул эксперт. Если бы не они, то сегодня Асада бы уже не было, и в Дамаске мы наблюдали бы бесконечные перевороты, войну фракций, взрывы, политические убийства и так далее — потому что когда оппозиционная банда пришла бы к власти, они начали бы делить этот пирог, не желая отдавать ничего соседу».

Новая старая конституция, которая устроит всех

По мнению востоковеда, тот факт, что Башар Асад согласился на включение в конституционный комитет «спорных» представителей — вероятно, связанных с Саудовской Аравией, — является сигналом для Саудовской Аравии о том, что Дамаск готов сотрудничать с Эр-Риядом. Эффективность работы конституционного комитета Сирии во многом будет зависеть именно от того, насколько успешно будут налаживаться отношения с арабским миром и в первую очередь с Саудовской Аравией и ОАЭ.

«Совершенно новой конституции в результате деятельности комитета не будет, это абсолютно точно — им не нужна новая. Будет старая конституция, которая будет отредактирована в определенных моментах, исключительно с целью того, чтобы снять или снизить социальное напряжение внутри страны — ни больше, ни меньше. Конечно, эта новая конституция будет направлена на сохранение статус-кво в принципиальных позициях, но с небольшой редактурой, — предупредил собеседник ФАН. Во многом работа этого конституционного комитета будет зависеть от того, насколько эффективно Дамаск пройдет путь реанимации отношений с Саудовской Аравией. Если этот путь будет пройден достаточно быстро и эффективно — подозреваю, что это скорее всего произойдет, — тогда конституция будет согласована с минимальными изменениями, касающимися репрезентации политических сил и так далее. Потому что основная, самая активная, наиболее эффективная часть сирийской оппозиции — то, что мы называем «умеренная оппозиция» — это люди, которых финансирует, прежде всего, Саудовская Аравия. Будут отношения с саудитами — оппозиция согласится на минимальные изменения в конституции, которые позволят им так или иначе участвовать в политическом процессе и получать от этого определенные дивиденды, — к которым они, собственно, и стремятся»..

1 Организация запрещена на территории РФ.