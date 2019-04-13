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Футболист молодежки «Зенита» отметился эффектным автоголом с 30 метров

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Футболист молодежки «Зенита» отметился эффектным автоголом с 30 метров

Санкт-Петербург, 13 апреля. В Петербурге в субботу молодежная команда «Зенита» принимала сверстников из Махачкалы. В РПЛ «Зенит» и «Анжи» сыграют в воскресенье.

Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев, при этом все пять мячей были забиты футболистами «Зенита». На седьмой минуте встречи свои ворота поразил полузащитник молодежки сине-бело-голубых Максим Левин.

Футболисту удался редкий по красоте удар, который, впрочем, должен был стать пасом вратарю. Видео первого взятия ворот в матче молодежных составов «Зенита» и «Анжи» опубликовано в Twitter сине-бело-голубых.

Примечательно, что Левин смог реабилитироваться — на 78-ой минуте полузащитник забил третий гол в ворота «Анжи». После домашней победы «Зенит» переместился на третье место в таблице молодежного первенства. Махачкалинский клуб остался на последнем месте.

Матч «Зенита» и «Анжи» в рамках РПЛ состоится в воскресенье, начало игры в 16.30.

Автор: Федор Веснин
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