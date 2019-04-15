Центр реабилитации для сирийских детей открылся при церкви в провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 15 апреля. Сирийская Православная Церковь имени Св. Ефрема открыла новый детский центр в районе Джубайла в Дейр-эз-Зоре в рамках проекта, направленного на то, чтобы вывести сирийских детей из атмосферы войны, которая годами господствовала в городе, в атмосферу жизни и радости.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Центр направлен на привлечение детей из освобожденных районов сирийской республики на курс реабилитации, которая будет проводиться через специализированные секции организации.

Руководитель группы волонтеров в Св. Ефреме Аммар Мандил сказал, что Центр ориентирован на детей в возрасте от 3 до 16 лет, для них уже запланированы различные развлекательные и интеллектуальные мероприятия по возрасту.

Член организации Наджва аль-Басри сказал, что было открыто отделение для приема детей, которые не могут интегрироваться в сообщество, и группа экспертов, занимающихся этими делами, работает над реинтеграцией ребенка в сирийское общество путем взаимодействия с ним.

Ахмед Нассиф, координатор центра, сказал, что центр состоит из группы молодых людей, которые решили работать как единая команда, чтобы поддержать детей в городах, которые серьезно пострадали от терроризма, под гнетом которого находились долгие годы.

Стоит отметить, что это далеко не первое мероприятие, направленное на поддержку детей, оказавшихся в сложном психологическом состоянии из-за длительного военного кризиса в стране.Многие из них были вынуждены бросить школы, некоторые потеряли своих отцов, братьев, мам и сестер.

Ранее сообщалось, что впервые со времен начала сирийского военного кризиса в провинции Эс-Сувейда прошли соревнования для детей. В конкурсах, направленных на выявление различных видов талантов, приняли участие более 500 детей.